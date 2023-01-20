65-річна жінка була твереза.

В Одесі пенсіонерка під час тест-драйву авто збила людей. Вона наїхала на чоловіка та його 4-річного сина, обидва госпіталізовані.

"Аварія сталася сьогодні пообіді на перехресті вулиць Генерала Плієва та Михайла Грушевського", - повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 65-річна одеситка під час тест-драйву на автомобілі Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, де скоїла наїзд на 39-річного одесита та його 4-річного сина. Після цього жінка зіткнулася із запаркованою автівкою ГАЗ "Волга".

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Внаслідок аварії двох пішоходів було доставлено до медичного закладу. Чоловіку діагностували переломи ніг, а хлопчику - травми голови. У "Волзі" ніхто не постраждав, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Кермувальницю правоохоронці перевірили на вміст алкоголю в крові – вона твереза. Наразі повні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та коліна, а також, імовірно, перелом кісток тазу, у дитини - закрита черепно-мозкова травма, садни та гематоми.

Аварії в Україні

У грудні 2022 року масштабна ДТП із п'ятьма автівками сталася в Києві. Під час аварія одна машина перевернулася. Також УНІАН повідомляв, що в Одеській області в ДТП загинули чоловік та його маленькі доньки. Трагедія сталася у Білгород-Дністровському районі.

Нещодавно біля Львова зіткнулися фура та автобус. Одна людина втратила око. На момент аварії в автобусі перебували близько 40 осіб, серед них одна дитина.

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