Жінка останні 25 років була прикутою до ліжка, за нею доглядав чоловік.

На Одещині чоловік вбив дружину-інваліда та вчинив самогубство.

Як повідомляють місцеві пабліки, подія сталася у селі Підгорне.

Зокрема, вчора у хліву, розташованому на території приватного домогосподарства, знайдено повішеним його господаря. Надалі у будинку виявили мертвою дружину чоловіка – у жінки-інваліда 1-ї групи було перерізано горло.

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Повідомляється, що жінка останні 25 років була прикутою до ліжка, за нею доглядав чоловік.

За попередніми даними, чоловік вбив дружину кухонним ножем, бо йому "набридле таке життя". Потім він невдало намагався вкоротити собі життя, порізавши вени на руці. Потім чоловік пішов до хліву та повісився на балці.

За деякими даними, у загиблих є діти, які наразі перебувають за кордоном.

Вбивства в Україні

У лютому стало відомо, що на Харківщині двоє 16-річних підлітків підлітків підозрюються у вбивстві двох жінок. Їхні тіла виявили на березі річки в одному з сіл Чугуївського району.

У місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

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