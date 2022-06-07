Його підозрюють у державній зраді.

Прикордонника з Рівненщини підозрюють в передачі інформації в Росію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України для їх убивства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону Державної прикордонної служби України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу Збройних сил держави-окупанта.

"Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства – для їх подальшої ліквідації", - сказано в повідомленні.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Як повідомляв УНІАН, у Мелітопольському районі співробітники одного з відділів поліції перейшли на бік ворога, серед зрадників є учасники антитерористичної операції.

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