За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області в шкільній котельні виявлено двох мертвих кочегарів.

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Як повідомили УНІАН у місцевому відділі поліції, тіла виявлено в школі села Красна Коса напередодні, 30 січня.

«У приміщенні котельні виявлено місцевих жителів 1964 та 1977 років народження. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом», - йдеться в повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини НП з'ясовуються.

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Автор: Лариса Козова