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У Білгород-Дністровському районі Одеської області в шкільній котельні виявлено двох мертвих кочегарів.
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Як повідомили УНІАН у місцевому відділі поліції, тіла виявлено в школі села Красна Коса напередодні, 30 січня.
«У приміщенні котельні виявлено місцевих жителів 1964 та 1977 років народження. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом», - йдеться в повідомленні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини НП з'ясовуються.
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