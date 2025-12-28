Зеленський прибув до США для переговорів із Трампом, - ЗМІ

На шляху до США Зеленський зробив зупинку у Канаді.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки. Про це інформує "Суспільне".

У Штатах у глави держави запланована зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Раніше Зеленський казав, що збирається обговорити з лідером США гарантії безпеки, їхні терміни, а також економічну допомогу для відновлення нашої країни.

Варто зазначити, що перед вильотом до США президент України мав зупинку в Канаді, де зустрівся з премʼєром Марком Карні. Також вони провели розмову з лідерами Європи. Зокрема, до неї долучилися президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Під час розмови обговорили, як ідемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з президентом Трампом продовжимо розмову. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир", – акцентував Володимир Зеленський.

Переговори Зеленського і Трампа

28 грудня у Флориді має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом).

WSJ писало, що під час переговорів із Трампом Зеленський хоче усунути ключові розбіжності щодо мирного плану. Головною перешкодою зараз все ще є Москва.

