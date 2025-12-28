Щороку у водойму потрапляє близько одного кілограма ртуті, стверджують вчені.

В Іспанії у прибережній лагуні Мар-Менор вчені виявили приховане джерело токсичного забруднення - підземну річку ґрунтових вод, яка щороку виносить у водойму близько одного кілограма ртуті, пише Earth.com.

Про це стало відомо із дослідження Інституту морських наук у Барселоні під керівництвом докторки Селін Лавернь. У ньому науковці вивчали, як мікроелементи металів переміщуються у прибережних водах і впливають на прилеглі екосистеми.

Мар-Менор - це мілководна гіперсолона прибережна лагуна на південному сході Іспанії, відокремлена від Середземного моря вузькою піщаною косою. Вона займає близько 135 кв. км, що робить її найбільшою прибережною лагуною в західній частині Середземноморського регіону.

Команда учених простежила мережу підводного скиду ґрунтових вод - вод, які із прибережних водоносних горизонтів надходять у море, - під дном лагуни. Виявилося, що цей невидимий потік приносить ртуть у концентраціях, у 70 разів вищих, ніж у річці Альбухон.

Значна частина цієї ртуті є так званою "спадковою", тобто ці забрудненням залишилися у ґрунтах і відкладах унаслідок минулої гірничої та сільськогосподарської діяльності. Коли ґрунтові води змішуються із солоною водою лагуни поблизу берега, виникають умови, сприятливі для утворення метилртуті - форми ртуті, яка накопичується в харчових ланцюгах.

Ці зони змішування мають низький вміст кисню та багаті на органічну речовину, що підтримує мікроорганізми, які перетворюють неорганічну ртуть на метилртуть.

Дослідники повідомили про виявлення високих концентрацій метилртуті у прибережних водах свідчить про те, що прибережні зони, де ґрунтові води надходять у море, можуть ставати осередками її активного утворення.

Вплив метилртуті на навколишнє середовище

Метилртуть рухається вгору водними харчовими ланцюгами, тому більші хижі риби зазвичай містять її вищі концентрації, ніж дрібні організми, якими вони живляться.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), метилртуть може пошкоджувати мозок і нервову систему, особливо під час внутрішньоутробного розвитку та в ранньому дитинстві.

Хоча нинішні рівні ртуті у воді та рибі Мар-Менора не вважаються критичними, вчені попереджають: поєднання цього забруднення із кліматичними змінами, спекотнішим літом та дефіцитом кисню може погіршити ситуацію.

Відкриття підземного джерела ртуті, за словами авторів дослідження, свідчить, що подібні "невидимі" загрози можуть існувати й в інших прибережних лагунах світу.

