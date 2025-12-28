В Україні оголосили попередження про серйозну негоду: до чого готуватися (інфографіка)

Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У неділю, 28 грудня, Україну накриє справжня зимова погода. У багатьох областях оголошено попередження через складні погодні умови.

Як інформує Укргідрометцентр, на дорогах очікується ожеледиця. У західних областях, а також у Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви сильного вітру 25-28 м/с. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують значний сніг. Налипання мокрого снігу очікується вдень на Лівобережжі. А на Правобережжі, за даними метеорологів, вночі та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, очікується хуртовина. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – акцентується в повідомленні.

У Києві та Київській області також оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

"Хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу", – повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що 28 грудня у столиці та області оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Погода в Україні 28 грудня

Неділя в Україні буде хмарною. У багатьох областях очікується сніг, на дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с. Водночас на Правобережжі пориви 15-20 м/с. У західних регіонах, а також Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви 25-28 м/с і хуртовина.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

