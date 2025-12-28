Чому з обдарованих дітей не часто виростають успішні дорослі: вчені знайшли причину

Дитяча обдарованість часто штовхає батьків до неправильних підходів у вихованні, вважають науковці.

Виховання дітей - складна наука, до якої більшість батьків, на жаль, не готові. Часто саме батьківські помилки призводять до втрачених можливостей їхніх дітей. Саме це найчстіше відбувається з маленькими вундеркіндами, які вкрай нечасто виростають у дорослих геніїв, пише Scitech Daily.

Нещодавно група науковців опублікувала у журналі Science результати свого дослідження, яке ставить під сумнів усталені підходи до розвитку обдарованих дітей. Вчені з’ясували, що рання спеціалізація найуспішніших дітей на чомусь одному не є найкращим шляхом до формування успішної особистості.

Команда під керівництвом професора спортивної науки Університету Кайзерслаутерн-Ландау Арне Гюлліха вперше системно проаналізувала, як формуються найвищі досягнення в різних сферах – від науки й класичної музики до шахів і спорту. Дослідники повторно опрацювали великі масиви даних з попередніх робіт і вивчили траєкторії розвитку 34 839 успішних дорослих з усього світу, серед яких були лауреати Нобелівської премії, олімпійські медалісти, провідні шахісти та композитори.

Протягом десятиліть вважалося, що шлях до елітних результатів починається з раннього виявлення виняткових здібностей і подальшої вузької спеціалізації з дитинства. Саме на цьому ґрунтувалися більшість програм розвитку талантів. Однак нові дані показують іншу картину.

За результатами огляду, діти, які демонструють найкращі результати у ранньому віці, рідко стають тими, хто досягає вершини у дорослому житті. Майбутні зірки, навпаки, зазвичай розвивалися поступово, не були лідерами у своїй віковій групі та в дитинстві не обмежувалися однією сферою діяльності. Вони пробували себе в різних дисциплінах – кількох видах спорту, музичних жанрах, навчальних предметах або професійних напрямках.

Дослідники пропонують кілька пояснень такої закономірності. По-перше, широкий досвід підвищує шанси знайти дисципліну, яка найкраще відповідає індивідуальним здібностям. По-друге, навчання в різних галузях формує "навчальний капітал" – загальну здатність ефективно вчитися. По-третє, відсутність ранньої вузької спеціалізації зменшує ризики вигорання, травм і втрати мотивації.

Автори наголошують, що ці висновки мають значення для батьків, освітян і політиків. "Ось що свідчать дані: не спеціалізуйтеся лише на одній дисципліні занадто рано. Заохочуйте молодь і надавайте їм можливості займатися різними сферами інтересів. І просувайте їх у двох-трьох дисциплінах", – зазначає Гюлліх.

науковці довели, що творчий розвиток дитини не завжди формується в умовах безтурботного дитинства: значна частина видатних митців пережили серйозні негаразди в ранні роки і використовували творчість як спосіб втечі від тривоги та компенсації браку батьківської підтримки.

поради досвідченого педагога щодо того, яких помилок варто уникати батькам, аби виростити свою дитину успішною людиною.

