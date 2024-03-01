Йдеться про територію "зернового коридору", уточнила СБУ.

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам, які наказали замінувати "зерновий коридор" від Босфору до Одеси та обстрілювати українські енергооб’єкти.

Як повідомляє Служба безпеки України, спецслужба зібрала доказову базу на двох посадовців вищого командування російських військ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.

Мова йде про віце-адмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача – начальника штабу чорноморського флоту військово-морського флоту збройних сил Росії. Другий фігурант - генерал-майор Олег Пчєла - заступник командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ.

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"Обидва посадовці віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України", - наголошують у СБУ.

За даними слідства, Пчєла та Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року. За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22. Унаслідок ворожих атак загинуло більше ніж 50 мирних жителів, ще понад 110 – отримали тяжкі поранення. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.

За наявною інформацією, Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор".

"Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України. Таким чином окупанти сподівались зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, російському віце-адміралу Пінчуку та генерал-майору Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).

Тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти нашої держави.

СБУ зібрала докази проти Дерипаски

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ.

За даними СБУ, внаслідок комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топ-менеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора видобувної компанії "Глухівський кар'єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання у РФ.

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