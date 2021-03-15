Пам’ятник планують відновити найближчим часом.

У Житомирі невідомі вночі пошкодили пам’ятник Героям Небесної сотні.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко.

«У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної сотні. Цей акт наруги над пам’яттю нашого народу, тих людей, що поклали своє життя у боротьбі за європейські цінності. Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам'ять», - написав він.

Голова облради зазначив, що стосовно цього факту вже написав заяву до керівника ГУ Нацполіції у Житомирській області та начальника обласного управління СБУ.

«Обіцяю, винні будуть покарані, і я особисто зроблю їх «відомими», щоб кожен бачив, чия рука піднялася на національний символ», - підкреслив Федоренко.

Також він додав, що вказаний пам’ятник планується відновити найближчим часом.

Пам’ятник Героям Небесної сотні у Житомирі відкрили 23 серпня 2017 року.

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Автор: Світлана Макринська