Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової на Херсонщині намагався вчинити самогубство.
Читайте такожУ передмісті Одеси в катакомбах виявили мертвим чоловіка, зниклого 5 березняПро це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, чоловік порізав собі вени. Його врятували.
"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки", - повідомив він.
Клименко відзначив, що завтра у поліції Херсонської області повідомлять деталі.
Смерть семирічної Марії Борисової: що відомо
- 7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
- Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів і волонтерські загони.
- Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.
- За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як розказали діти, які з нею гралися, вона нібито могла піти на зупинку, щоб зустріти батька, адже чекала від нього на подарунок до 8 березня.
- Удень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.
- У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що "малолітня стала жертвою статевого злочину".
- 14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.
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