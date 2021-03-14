Підозрюваний у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової на Херсонщині намагався вчинити самогубство.

Читайте такожУ передмісті Одеси в катакомбах виявили мертвим чоловіка, зниклого 5 березняПро це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чоловік порізав собі вени. Його врятували.

"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки", - повідомив він.

Клименко відзначив, що завтра у поліції Херсонської області повідомлять деталі.

Смерть семирічної Марії Борисової: що відомо

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Автор: Людмила Жерновська