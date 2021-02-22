Підозрюваному загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

У Кривому Розі чоловік через ревнощі жорстоко вбив свою співмешканку, завдавши їй понад 16 ударів ножем.

Жінка померла на місці інциденту, повідомляє Криворізьке районне управління поліції.

"Злочин стався ввечері, 20 лютого в одному із будинків Широківського району. Правоохоронці встановили, що чоловік під час конфлікту схопив ніж та завдав своїй співмешканці численних ножових поранень по всьому тілу. Від отриманих поранень 28-річна жінка померла, а чоловік залишивши ніж встромленим у тілі померлої, втік з місця злочину", - повідомили в поліції.

Упродовж кількох годин правоохоронці встановили та затримали підозрюваного за ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Чоловікові загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН