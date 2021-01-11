Всього до робіт залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки.

На газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», де 9 січня стався вибух з подальшим горінням, продовжуються ремонтні роботи.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«Станом на 7:00 11 січня бригадами Лубенського ЛВУМГ продовжуються роботи з ремонту магістрального газопроводу. Всього до робіт залучено 30 чоловік та 6 одиниць техніки», - йдеться в повідомленні.

Вибух на Полтавщині

9 січня о 15:50 в Лубенському районі Полтавської області внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» стався вибух з подальшим факельним горінням. Жертв немає.

Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» було припинено газопостачання населених пунктів Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче.

10 січня газопостачання до всіх населених пунктів було відновлено. Всього без газу перебували 2 тис. 914 домогосподарств.

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Автор: Юлія Янкевич