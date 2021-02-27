Пожежа в Чернівецькій лікарні №1 сталася не внаслідок вибуху кисневого балону.
Про це журналістам повідомила заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак.
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За її словами, інформація, яку поширюють ЗМІ, начебто вибух в лікарні стався через кисневий балон, не відповідає дійсності.
Водночас міський голова Чернівців Роман Клічук на місці події повідомив журналістам, що "найімовірніше, сталося загоряння на місці хворого".
"Версія з кип'ятильником теж відкинута", - сказав Клічук. Він додав, що пожежа виникла, "коли всі в палаті відпочивали".
"Із-за чого це сталося, невідомо. Чи він палив, чи вилив на себе спирт і загорівся... Швидше за все, друга версія", - сказав міський голова.
Вибух у лікарні Чернівців: що відомо
- У Чернівцях стався вибух у палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, внаслідок якого загинула одна людина, ще двоє осіб постраждали.
- Внаслідок пожежі травмувалися двоє осіб - зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна - надихалась чадним газом. У пожежі загинув чоловік старшого віку. Один із постраждалих у важкому стані лежить в реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.
- Інших хворих наразі перевозять в інші медичні заклади міста.
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