За словами мера Чернівців, "найімовірніше, сталося загоряння на місці хворого".

Пожежа в Чернівецькій лікарні №1 сталася не внаслідок вибуху кисневого балону.

Про це журналістам повідомила заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак.

Читайте такожПожежа в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі: загинули медпрацівник і троє пацієнтів (фото, відео)

За її словами, інформація, яку поширюють ЗМІ, начебто вибух в лікарні стався через кисневий балон, не відповідає дійсності.

Водночас міський голова Чернівців Роман Клічук на місці події повідомив журналістам, що "найімовірніше, сталося загоряння на місці хворого".

"Версія з кип'ятильником теж відкинута", - сказав Клічук. Він додав, що пожежа виникла, "коли всі в палаті відпочивали".

"Із-за чого це сталося, невідомо. Чи він палив, чи вилив на себе спирт і загорівся... Швидше за все, друга версія", - сказав міський голова.

Вибух у лікарні Чернівців: що відомо

У Чернівцях стався вибух у палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, внаслідок якого загинула одна людина, ще двоє осіб постраждали.

Внаслідок пожежі травмувалися двоє осіб - зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна - надихалась чадним газом. У пожежі загинув чоловік старшого віку. Один із постраждалих у важкому стані лежить в реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

Інших хворих наразі перевозять в інші медичні заклади міста.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Микола Кобилюк