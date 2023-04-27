За свої послуги ділки брали плату у розмірі від 3 до 4 тисяч доларів з кожного чоловіка.

На Одещині викрили схему виїзду чоловіків з України за підробленими документами про опікунство. Схему створили двоє місцевих жителів.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, схема полягала у використанні підроблених документів про опікунство над особами похилого віку та недієздатними.

Правоохоронці провели низку обшуків у фігурантів кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Обшуки, зокрема, проводились за місцем проживання фігурантів, а також в трьох селищних та сільських радах у Білгород-Дністровському районі Одещини, в одному зі структурних підрозділів Білгород-Дністровської міської ради, кооперативі, комунальному підприємстві, ОСББ та лікувальному закладі міста Білгород-Дністровський. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку тощо.

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За даними ДПСУ, задокументовано, що зловмисники – чоловік та жінка – організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Схемою, яка полягала у використанні підроблених документів про опікунство, встигли скористатися понад 18 осіб. За свої послуги ділки брали плату у розмірі від 3 до 4 тисяч доларів з кожного чоловіка.

Незаконний виїзд чоловіків за кордон

На Хмельниччині працівники однієї з лікарень продавали фіктивні довідки для ухилянтів. За гроші чоловіки "купували" інвалідність та "списання" з військової служби. За місяць зловмисники заробляли десятки тисяч доларів.

Раніше українські прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися доплисти до Угорщини на човні. Ухилянтів притягнули до адміністративної відовідальності.

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