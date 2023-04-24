Правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тисяч доларів хабаря.

На Хмельниччині затримано медиків в одній з центральних районних лікарень області, яких підозрюють у масовій видачі фіктивних медичних довідок для ухилянтів від військової служби.

"Посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров’я. За оперативними даними, "прибуток" фігурантів сягав 150 тис. дол. на місяць", - повідомляє Служба безпеки України.

В СБУ зазначають, що до організації оборудки причетне керівництво медзакладу та профільні лікарі, що діяли у складі злочинної групи. До незаконної діяльності вони залучили шестеро "довірених" осіб, які підшукували потенційних клієнтів, зокрема ухилянтів, що планували втекти за кордон.

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Посадовці передавали паспортні дані ухилянтів лікарям, які були залучені до схеми. Потім оформлялися фіктивні історії захворювань та "меддовідки" щодо непридатності до військової служби або встановлення групи інвалідності.

В СБУ зазначають, що вартість "послуги" становила від 2 до 10 тис. дол. Сума залежала від терміновості "замовлення" і пакету виготовлених "документів".

Співробітники СБУ задокументували майже 100 фактів оформлення підробки.

"Під час комплексних заходів правоохоронці затримали голову лікарської комісії медустанови і двох його спільників на передачі їм 4,6 тис. дол. хабаря. Під час обшуків у робочих кабінетах та за місцем проживання організаторів схеми виявлено: 7 млн у гривневому еквіваленті; печатки і документацію, які підтверджують факти злочину", - йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. В СБУ зазначають, що вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування.

Затримання ухилянтів в Україні

20 квітня на Одещині прикордонники затримали одесита, який переодягнувся у жінку та намагався виїхати з України. Його видало неголене обличчя.

21 квітня у Держприкордонслужбі повідомили, що двоє чоловіків намагалися втекти з України, видаючи себе за підлітків. Задля перетину кордону 20-ти та 21-річні чоловіки видавали себе за 13-ти та 15-річних.

На Закарпатті прикордонники затримали 11 ухилянтів. Чоловіки намагалися втекти з України. Двоє з них намагалися потрапити до Угорщини за допомогою місцевого мешканця, один планував перетнути кордон самостійно, а ще сімох затримали на кордоні з Румунією.

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