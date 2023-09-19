За версією чоловіка, його утримують вже шість діб, коли відпустять - невідомо.

У Самбірському Територіальному центрі комплектування (ТЦК) впродовж шести діб утримують та б'ють чоловіка з Харкова.

У розпорядженні Телеграм-каналу headlines з'явилися відео з місця події. На одному з роликів, знятому ще одним утримуваним українцем, видно, як працівник ТЦК застосовує фізичну силу щодо постраждалого. Побиття супроводжується моральним тиском, погрозами та лайкою.

Під час побиття військком розмахував пістолетом та погрожує йому вбивством.

"У багажник, поїхали, закопаю і ніхто не знайде; за*башу на*уй, ти не людина", - каже чоловік у формі.

Невідомо, чим саме чоловік так роздратував працівника ТЦК. Ще один його колега у формі спокійно спостерігав за побиттям.

В інших двох відео українець повідомив, що він родом із Харкова. У ТЦК його утримують уже шість діб, коли відпустять – невідомо.

"Виручайте, вбивають", - каже чоловік.

На шиї чоловіка видно кров та сліди побиття. Він зауважив, що залишив у кімнаті, де його побили, мітку кров'ю, щоб довести, що це дійсно відбулося. Інших деталей інциденту наразі нема.

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У Рівненській області військкоми знущалися з підлеглого. Його били битою та ставили навколішки. У одного з підозрюваних під час обшуків знайшли наркотичні речовини. Зазначається, що поки керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, начальник районного військкомату усе це знімав на телефон.

Справа потрапила до суду. Очільника Рівненьского ТЦК взяли під варту без права внесення застави. Відомо, що йому інкримінують перевищення влади чи службових повноважень – військкому загрожує до 12 років ув'язнення.

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