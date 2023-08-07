У лікарні постраждалому діагностували численні забої, струс головного мозку та забійну рвану рану голови.

Начальник одного з військкоматів Полтавської області побив підлеглого до втрати свідомості. Керівник районного ТЦК вирішив "прикрити рота" постраждалому, бо той відкрито говорив про різні конфліктні ситуації у колективі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Зазначається, що керівник ТЦК взяв провести "виховну роботу" двох підлеглих постраждалого.

"Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", – йдеться у повідомленні.

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У лікарні постраждалому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови. Крім того, в нього було надірване вухо.

Військкому та ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405). Також вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Побиття підлеглого військкомами – скандал на Рівненщині

У Рівненській області військкоми знущалися з підлеглого. Його били битою та ставили навколішки. У одного з підозрюваних під час обшуків знайшли наркотичні речовини. Зазначається, що поки керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, начальник районного військкомату усе це знімав на телефон.

Справа потрапила до суду. Очільника Рівненьского ТЦК взяли під варту без права внесення застави. Відомо, що йому інкримінують перевищення влади чи службових повноважень – військкому загрожує до 12 років ув'язнення.

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