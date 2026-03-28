Армія РФ рветься вперед на Сумщині: у ДПСУ розповіли, чи має ворог успіх

При цьому окупанти мають перевагу в особовому складі і в засобах ураження, повідомив Демченко.

У Сумській і Харківській областях росіяни намагаються розширити свою зону контролю, тому українські прикордонники відбивають спроби піхотних груп противника просуватися. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"За минулу добу, наприклад, у межах населеного пункту Вовчанські Хутори прикордонники відбивали спробу піхотних груп противника просунутися", - зазначив він.

У Сумській області росіяни здійснюють штурмові дії у Краснопільській, Хотінській та Юнаківській громадах, у напрямку населеного пункту Сопич. На Харківщині - у Вовчанській громаді. За словами Демченка, окупанти прагнуть розширити свою зону контролю і перенести бойові дії безпосередньо на територію України.

Відео дня

Проте, наголосив він, суттєвих успіхів противник не має, бо "українські воїни дають відсіч таким діям", застосовуючи артилерію, безпілотники, і "ворог зазнає великих втрат".

"Але, на жаль, маючи перевагу в особовому складі і в засобах ураження, противник у межах кордону з Україною у напрямку цих областей активність продовжує проявляти", - каже він.

Водночас, зазначив Демченко, прикордоння на півночі страждає і від обстрілів, особливо Сумщина і Харківщина:

"Менше обстрілів припадає на Чернігівську область, але не можна сказати, що їх мало, бо інтенсивність досить висока".

Ситуація на фронті

Раніше УНІАН писав, що армія РФ нарощує штурми під Покровськом, спрямовуючи основні зусилля на просування у районах Гришиного та в напрямку Родинського, при цьому намагається діяти так званими "малими клешнями" та просуваючись флангами. У центрі Гришиного тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища. Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в населений пункт.

За інформацією українського аналітичного моніторингового проєкту DeepState росіяни мали успіх на Донеччині. Зокрема, їхні просування за минулу добу зафіксовані поблизу населениї пунктів Васюківка та Федорівка Друга.

Крім того, відомо, що на Покровському напрямку росіяни намагаються зробити котел. На думку офіцера оперативного планування окремого загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" Рамзана, у ворога нічого не вийде, бо він "намагається зробити це десь пів року", однак Сили оборони успішно протидіють.

