У Києві вдруге заарештували екс-очільника СБУ Харкова: що йому закидають

Роман Дудін вчора вийшов із СІЗО після внесення застави, але одразу був затриманий знову.

Печерський суд вдруге заарештував колишнього керівника Харківського обласного управління СБУ Романа Дудіна, підозрюваного у державній зраді і спробі захоплення державної влади під час війни.

Як повідомляє "Українська правда", ввечері 25 грудня Дудін зміг вийти із СІЗО під грошову заставу у справі про державну зраду, що розслідується з 2022 року. Однак одразу його затримали знову і повернули до СІЗО, оголосивши нову підозру.

Сьогодні зранку пресслужба Офісу генпокурора підтвердила повторне затримання Дудіна. Йому закидають ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України - спроба захоплення державної влади під час війни.

За даними слідства, в перші години повномасштабного російського вторгнення фігурант, використовуючи службове становище, "організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання повноважень", а також "дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації".

Вже ввечері 26 грудня 2025 року Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання правоохоронців та заарештував Дудіна на 60 діб, тобто до 22 лютого включно.

Справа Дудіна: що треба знати

У травні 2022 року президент звільнив з посади голову Харківського облуправління СБУ Романа Дудіна з формулюванням "не працював на захист міста, а думав тільки про себе".

У вересні того ж року Дудіна затримали за підозрою у державній зраді та залишенні місця служби. Однак згодом з'ясувалося, що, за версією слідства, голова харківського управління СБУ не просто не допомагав боронити Харківщину, а активно цьому заважав, зокрема намагався нейтралізувати голову ОВА Олега Синєгубова і мера Харкова Ігоря Терехова. Пізніше Синєгубов розповідав, що Дудін втік з міста вже після того, як спроба затримати керівництво регіону провалилася.

