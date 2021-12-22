Рятувальники ближче до ранку загасили вогонь.

У Вінницькій області сталася пожежа в готельному комплексі "Батерфляй", є жертви.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України на сторінці у Facebook.

Це сталося в селі Селище неподалік від обласного центру. Про пожежу в шестиповерховій будівлі комплексу рятувальникам повідомили о 2:55. Її площа складала 900 кв. метрів. О 5:09 вогонь локалізували, через 15 хвилин - ліквідували.

"Одна особа загинула, дві особи травмовано та евакуйовано до прибуття підрозділів ДСНС 56 осіб, з них 53 дитини (2006-2016 р.н.). До гасіння залучались 44 особи та 13 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, днями у Приморському районі Одеси при пожежі в житловому багатоквартирному будинку загинув 85-річний чоловік. Загоряння сталося через необережне поводження чоловіка зі свічкою.

Вас також можуть зацікавити новини: