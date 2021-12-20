У Приморському районі Одеси при пожежі в житловому багатоквартирному будинку загинув 85-річний чоловік.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Як зазначається, повідомлення про пожежу на вулиці Приморській надійшло до Служби порятунку вчора приблизно о 18.00. По прибуттю на місце НП рятувальники встановили, що горить домашнє майно в одній з квартир на другому поверсі 2-поверхового житлового будинку.
"Захаращений житловий будинок ускладнював проведення оперативної евакуації і значно підвищував задимленість по всій площі. Під час ліквідації пожежі в квартирі виявлений загиблий чоловік 1936 року народження", - повідомили в главку.
Пожежу було ліквідовано за півгодини на площі 4 кв. м.
Ймовірна причина загоряння - необережне поводження з вогнем (зі свічкою) мешканцем квартири.
Від ДСНС залучалося 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 пожежних.