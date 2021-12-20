Більшість евакуйованих спали і не здогадувалися про пожежу.

В ніч проти 19 грудня в багатоповерхівці в Новокодацькому районі Дніпра вщент згоріла квартира на першому поверсі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області.

Читайте такожВ Одесі через пожежу у багатоквартирному будинку загинув 85-річний чоловікПожежа спалахнула посеред ночі в неділю, 19 грудня. Зайнялася квартира на першому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Данила Галицького.

На місце скерували 13 рятівників та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"Внаслідок пожежі відбулось сильне задимлення сходової клітини, що спричинило перешкоду для вільного пересування на свіже повітря громадян з верхніх поверхів", — зазначили в ДСНС.

Через сильне задимлення довелося евакуювати мешканців ще 8 поверхів, більшість з яких в цей час вже спали.

Загалом евакуювали 7 дорослих і дитину, не забули і про хатніх улюбленців мешканців будинку.

Квартира, що зайнялася, була вщент зруйнована вогнем. Постраждалих та загиблих немає.

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Автор: Анастасія Печенюк