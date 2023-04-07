Відзначається, що смертельна ДТП сталася 6 квітня.

Колишній народний депутат України Володимир Стретович трагічно загинув. Він 6 квітня потрапив в аварію.

"Неприємна звістка-в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович", - повідомив громадський діяч, депутат ВРУ двох скликань Олександр Доній у Facebook.

Будь-яких подробиць аварії він не повідомив.

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При цьому інформацію про смерть Стретовича підтвердив і народний депутат чотирьох скликань Михайло Поживанов. Він зазначив, що трагічна ДТП сталася вчора, 6 квітня.

"Прикра новина - вчора в аварії загинув мій друг, товариш, побратим Володимир Стретович. Разом перемогли і відпрацювали чотири скликання (2,4,5,6) народними депутатами України. Робота над Конституцією (1995-1996), Володя працював над розділом по організації судової влади та охорони Конституції, а по місцевому самоврядуванню. Помаранчева революція (2004), ми разом. У червні 2007 року першими добровільно склали мандати, що дозволило провести перевибори до ВРУ. Останні кілька років спільно працювали членами правління Асоціації народних депутатів України. Зараз готувалися до проведення загальних зборів АНГУ на 21 квітня", - розповів політик.

Володимир Стретович - що відомо

У 1990-х роках політик брав участь у проведенні адміністративної та судово-правової реформ. Він був депутатів II, IV, V і VI скликань Верховної Ради. Крім того, балотувався на парламентських виборах у 2019 році, але не пройшов.

Також Стретович був доцентом факультету юридичних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", почесним президентом Світового Конгресу українських юристів, президентом Фонду сприяння правовим і політичним реформам, президентом Східноєвропейського Департаменту міжнародної організації "Парламентарії проти корупції", а також членною редрадою журналу "Національна безпека України".

За своє життя він став автором 50 наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державному будівництві та політології.

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