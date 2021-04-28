16-річний киянин вбив батьків і брата. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Дідусь 16-річного киянина, якого підозрюють у вбивстві батьків і брата, Микола Суміна заявив, що має намір вбити онука.

Таке моторошне зізнання він зробив, спілкуючись з журналістами сайту "Сьогодні".

Говорячи про сім'ю, він зазначив, що мати підозрюваного страждала алкоголізмом, а батько працював і утримував всю сім'ю. Там часто виникали скандали, в тому числі через поведінку Максима - підозрюваного у вбивстві. Його бабуся - Ніна Суміна - зізналася, що у неї немає грошей на похорон убитих, зараз навіть не можуть забрати з моргу їхні тіла.

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"Якщо я житиму, то його вб'ю. Справа не в тому, що він мого сина вбив, він убив мого маленького онука, якому сім років всього, це ж треба бути звірюкою такою. Видно він наркотики прийняв", - заявив дід підозрюваного.

За словами пенсіонера, його син хворів і був у психдиспансері на обліку. Дружина Оксана маніпулювала ним, а в один день мало не зарізала ножем. Після цього інциденту його синові не можна було пити, але дружина змушувала. Чоловік працював слюсарем, а дружина сиділа вдома. За даними Миколи Суміни, вона страждала алкоголізмом самої молодості.

Розповідаючи про онука, його дід зізнався, що після переїзду з Печерська на Харківський масив той зв'язався з "поганою компанією з Дарниці". Він підозрює, що онук вживав наркотики - для "пустощів".

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Напередодні трагедії батько намагався знайти приятеля Максима на ім'я Дмитро, щоб поговорити з ним по-чоловічому. Батько підозрював, що саме він втягнув сина в погану компанію і давав наркотики.

Вбивство сім'ї в Києві: подробиці

27 квітня в квартирі будинку по вул. Ревуцького в Дарницькому районі виявили тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі загиблі - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після чергового конфлікту з батьками ножем наніс смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив молодшого брата.

Після скоєного він кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими. Коли батьків почали розшукувати родичі, звернувся у втечу.

Його затримали після втечі з квартири під час відпрацювання району. При собі він мав ніж, який вилучено та направлено на експертизу.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Автор: Юрій Годован