Офіційної інформації про ДТП на цей час немає.

У Мелітополі Запорізької області чоловік за кермом "Гезелі" переїхав свою дружину. Від отриманих травм жінка померла.

Про це пише місцевий сайт ria-m.tv.

Моторошна ДТП сталася вдень 3 серпня. Жертвою аварії стала молода жінка, мати двох дітей.

Зазначається, що за кермом автомобіля був чоловік загиблої. За словами сусідів, чоловік переїхав нещасну "Газеллю".

"На місці події досі залишається калюжа крові", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: у мережі показали фото аваріїНа цей час невідомо, був наїзд випадковим або навмисним. Нібито перед подією подружжя посварилося. З місця трагедії чоловік втік.

Офіційної інформації про ДТП наразі немає.

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Автор: Катерина Шварц