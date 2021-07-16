62-річна жінка померла в лікарні.

У місті Ягодин на Київщині сталася смертельна аварія, яку влаштував водій у стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, 41-річний чоловік, перебуваючи за кермом Opel Ascona, не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода. Після цього він зіткнувся з колонкою автозаправної станції.

"В результаті аварії 62-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких в приміщенні Бориспільської лікарні померла. Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

Водію було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують т/з в стані сп’яніння) КК України. Зараз йому загрожує позбавлення волі нас строк від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Суд заарештував підозрюваного без права внесення застави. Досудове розслідування справи триває.

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Автор: Юрій Годован