Кислиця: Зустріч Зеленського і Трампа - потужний сигнал Москві

Позиції російського диктатора похитнулися, оскільки заяви про захоплення Донбасу за три місяці не справдилися.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі стала одною з найкращих їхніх зустрічей.

Про це перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця сказав в інтерв’ю для видання "РБК-Україна". Зокрема, він висловив своє бачення вчорашньої зустрічі президентів України та США.

"Це була одна з найкращих, а може і найкраща, зустріч… Є суттєвий прогрес по ліцензіях на Patriot. Якщо на G7 ми ще просили про це, то вже сьогодні отримали чітку позитивну відповідь. Анкара – це потужний сигнал Москві. Як зустріч Україна-США, так і власне сам саміт, дискусія на ньому і заключна декларація", - наголосив Кислиця.

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При цьому, за його словами, успішні далекобійні удари, які завдаються по Російській федерації, справляють дуже потужне враження на адміністрацію в Вашингтоні.

"Американці – це дуже особлива нація, яка має особливу психологію, і на рівні індивідуальному, і на рівні нації. Американці люблять бути успішними, вони люблять бути на боці тих, хто успішний", - зазначив Кислиця.

Про намір росіян "за три місяці" захопити Донеччину

Він додав, що у попередні роки росіянам вдавалося більш-менш успішно насаджувати в США наративи, що "ось-ось, і ми заберемо залишки Донбасу".

"І нас попереджали американські переговорники про те, що якщо ви не можете погодитися або не хочете погодитися на ті умови, які були на переговорному столі, то майте на увазі, що може так статися, що тоді умови припинення вогню будуть диктуватися не за результатом перемовин, а за результатом бойових дій. Що вони, умовно, заберуть Донбас, і тоді вже будуть нові умови", - підкреслив Кислиця.

За його словами, росіяни у 2025 році казали, що за три місяці заберуть Донбас, потім вони минулої зими казали, що за три місяці заберуть, і вони стверджували, що Україна не переживе зиму і піде на те, щоб "здати позиції", а потім знову - що за три місяці заберуть.

"І було дуже цікаво спостерігати в останні місяці, як російська сторона інтерпретувала Анкорідж", - зазначив Кислиця.

Неможливість захопити Донбас впливає на позицію Путіна

Як пояснив Кислиця, "дух Анкоріджа" – це такий російський "схематоз".

"Хто кому перший приносив ці схеми і показував, і розкладав карти, я вже не знаю, але мені дуже подобається те, що сказав нещодавно держсекретар Рубіо про Анкорідж. І я думаю, що це було дуже важливим меседжем з боку Вашингтона. І, до речі, Трамп, коли він був на цьому засіданні G7 з участю України (я не можу все розповідати, тому що це було закрите засідання), він має дуже чітке уявлення про стан справ, хочу вас запевнити", - розповів Кислиця.

При цьому, перший заступник глави ОП додав, що за словами Трампа, "Путін сьогодні і Путін рік тому – це різні речі".

"Американці ж бачать, що скільки б росіяни не говорили, Донбас вони так і не захопили. Я можу припустити, що американці бачать, на чиєму боці була Росія в Ірані. Вони бачать, як Путін програв вибори в Єревані. Вони бачать економічну ситуацію у Російській федерації", - зауважив Кислиця.

Він підкреслив, що в США бачать неймовірно вражаючі успіхи України по нанесенню ударів по російському тилу.

Не усі країни, які підтримують Україну, готові до краху Росії

"Тобто це складається в картину, де щонайменше Путін не виграє війну, а ймовірно він її програє. Інше питання, чи готові деякі країни у світі до того, щоб РФ програла війну. Розумієте, крах Росії – це непроста річ. Тобто, навіть ті країни, які щиро з нами і щиро вважають, що ми маємо виграти мир, вони не готові сприйняти можливу ланцюгову реакцію від краху Росії", - наголошує Кислиця.

Він висловлює жаль, що багато людей на Заході до сьогоднішнього дня мають ще рудиментарні підходи до Росії, які були наприкінці 80-х, на початку 90-х років.

"Для певної кількості столиць важливо збереження контролю за цією величезною територією, бодай навіть недемократичним урядом, контроль за ядерною зброєю, контроль за кордонами. Це не тільки поширення тероризму, це і поширення наркотичних і інших речовин", - заявив Кислиця.

Саміт НАТО в Анкарі - заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Анкарі Трамп заявив, що умови, які висуває російський диктатор Володимир Путін для закінчення війни проти України, почали пом’якшуюватися.

Трамп заявив, що США можуть надати українцям право на виробництво систем Patriot.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки.

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