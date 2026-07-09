Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: ЗМІ розкрили імена фігурантів

Одним із затриманих є чинний співробітник Головного управління розвідки Міноборони України, а іншим – колишній правоохоронець.

Журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") встановили особи двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 39-річної Анастасії Березовської. Жінку раніше розшукував Інтерпол за підозрою у замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

За даними розслідування, одним із підозрюваних є 33-річний уродженець Житомира Владислав Реут – чинний співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Журналісти зазначають, що раніше в медіа помилково називали ім'я його брата Євгена, однак два незалежні джерела підтвердили, що підозру оголосили саме Владиславу Реуту.

Відомо, що Реут закінчив факультет правознавства Київського національного торговельно-економічного університету, а з 2022 року, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 Сил спеціальних операцій ЗСУ. Його батько та брат відмовилися коментувати ситуацію.

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Другим затриманим, за інформацією "Схем", є 49-річний уродженець Умані, який до 2020 року працював у поліції Київської області. Його ім'я журналісти поки не розголошують до офіційного підтвердження слідством.

У розслідуванні зазначається, що серед тегів його мобільного номера є позначки "ОПВ УКР" та "Контр ВБ", які можуть свідчити про службу в Управлінні карного розшуку та можливий зв'язок із контррозвідкою. Крім того, телефонні теги та витоки з баз даних вказують, що чоловік раніше міг бути військовослужбовцем "Правого сектору". За словами двох джерел журналістів, він також може бути чинним або колишнім співробітником СБУ.

Вбивство Анастасії Березовської

Нагадаємо, Анастасія Березовська була уродженкою Житомира. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Німеччини, де у Франкфурті поліція провела обшуки в її квартирі та вилучила автомобіль.

1 липня жінка повернулася до України, а вже за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним під Києвом.

За інформацією джерел ЗМІ у правоохоронних органах, Березовська перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

У ДПСУ згодом уточнили, що Березовська, яка підозрюється у скоєнні замаху у Монако на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, вільно перетнула кордон України, бо інформації про розшук у базах даних на той момент не було.

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