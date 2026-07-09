Ердоган подарував топкерівникам Євросоюзу розкішні пістолети, - Politico

Подарунки були передані під час саміту НАТО в Анкарі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган подарував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Європейської Ради Антоніу Кошті вишукані пістолети з гравіюванням, бойові набої і набори для чищення. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців ЄС.

Топкерівники ЄС відвідували саміт лідерів НАТО в Анкарі. Зброю їм було презентовано у середу, 8 липня.

Посадовець з Європейської Ради зазначив, що команда Антоніу Кошти з питань безпеки взяла зброю для перевірки.

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"Ми будемо дотримуватися бельгійських процедур, аби привезти її до Бельгії. Потім ми зберігатимемо її відповідно до безпекових вимог, запроваджених Генеральним секретаріатом Ради", - зазначили посадові особи Євросоюзу.

Однак, як повідомив один з чиновників, імовірно, наявність церемоніальних пістолетів преміум класу стане порушенням суворих обмежень на вартість подарунків. Тому, навряд чи ця зброя буде зберігатися одержувачами особисто.

Інші європейські лідери, прем’єр-міністр Великої Британії Крі Стармер та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен публічно заявили, що залишать пістолети в Туреччині для виведення їх з експлуатації перед тим, як їх відправлять до цих країн.

Інші новини саміту в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, Ердоган заявив, що підтримує бачення президента США Дональда Трампа щодо потреби встановлення миру у війні Росії проти України.

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