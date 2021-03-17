В Одесі викрито чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування автомобільної стоянки.
Читайте такожУ Києві "мінували" цирк та Міністерство культури - невідомий вимагав звільнити директораЯк поінформували в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 16 березня близько 19:00 до чергової частини територіального відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування однієї з автомобільних стоянок на вулиці Генерала Бочарова (Суворовський район).
На місце події було направлено слідчо-оперативну групу і вибухотехніків, які у ході перевірки будь-яких вибухових пристроїв і речовин не виявили.
Зазначається, що поліцейські оперативно встановили особу, яка зробила неправдиве повідомлення. Ним виявився 37-річний житель Суворовського району.
За словами чоловіка, таким чином він намагався привернути увагу до поруч розташованого магазину, в якому, на його думку, продають несвіжі продукти.
«Я побачив торгівлю рибою. Ми трошки полаялись, визвали поліцію… Втомився сваритися із продавцем, власником торгової точки, сіли – випили трошки віскаря. Ну, і перехожий мені сказав: «кажуть, що у тебе є граната». Я подзвонив і сказав, що у мене є граната», - заявив він на оприлюдненому поліцією відео.
У підозрюваного вилучили мобільний телефон, з якого він дзвонив до поліції.
За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян і пошкодження об'єкта власності слідчі почали провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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