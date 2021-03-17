За даними поліції, двоє жителів Дніпра причетні до викрадання елітних автомобілів та продажу наркотиків.

У Харкові поліція затримала двох 30-річних жителів Дніпра, які, за даними правоохоронців, займалися аферами з елітними авто на територіях Харківської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Чернівецької та Волинської областей.

Окрім того, під час обшуків вдома та в машинах затриманих поліцейські знайшли близько 20 кг амфетаміну, автоматичну зброю, гранати та вибухові речовини, повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

«Встановлено, що зловмисники мали у своєму розпорядженні автомобіль преміум-класу. Вони виготовляли дублікат ключа від автівки та встановлювали на нього спеціальний технічний пристрій для відстежування - GPS-трекер. Потім після продажу автомобіля новому власникові відстежували місцезнаходження транспортного засобу та викрадали його», – розповіли в поліції.

На викрадені машини правопорушники виготовляли підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що дозволяло їм безперешкодно пересуватися Україною.

Читайте такожНа Харківщині напали на бригаду "швидкої": двоє людей в лікарніТакож поліцейські встановили, що затримані незаконно купували, зберігали та перевозили психотропні речовини для подальшого збуту. Зокрема, як повідомляє Харківська обласна прокуратура, на початку березня чоловіки домовилися про зберігання з метою збуту та перевезення психотропних речовин в особливо великому розмірі. Вони розподілили між собою ролі та у невстановленому поки місці придбали 20 полімерних пакунків з психотропною речовиною – амфетаміном – загальною масою 20 кг, які зберігали у Дніпрі.

«Далі один зі співвиконавців з метою збуту взяв 15 полімерних пакунків з "амфетаміном" та, поклавши до власного автомобіля, вирушив у напрямку міжнародного пропускного пункту "Гоптівка" Харківської області, де був зупинений працівниками СБУ та Національної поліції України. За результатом проведення обшуку автомобіля вилучено 15 пакунків з психотропною речовиною – "амфетамін" загальною масою 15 кг», – розповіли у прокуратурі.

За результатами обшуків, проведених в іншого співучасника, виявили та вилучили 5 полімерних пакунків з психотропною речовиною загальною масою 5 кг.

Зараз слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, правоохоронці шукають докази причетності інших осіб до протиправної діяльності.

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Автор: Катерина Комолова