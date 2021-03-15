Усі потерпілі вказали на фігуранта, це підтверджують і експертизи ДНК.

У Рівному під судом закидали яйцями підозрюваного у серії зґвалтувань, якого три місяці назад суд звільнив з-під варти. Нині потерпілі живуть у страху, бо він знає їхні імена та адреси.

Читайте такожОпубліковано відео з підозрюваним у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїПро це йдеться у сюжет ТСН.

Зазначається, що містяни із плакатами у руках зібралися, аби підтримати потерпілих від наруги та вимагати повернути фігуранта справи до СІЗО.

Чоловіка звинувачують у шести епізодах зґвалтування, або ж спроби його вчинити. Затримали його ще у 2019 році. Усі потерпілі вказали на нього, це підтверджують і експертизи ДНК.

Після затримання підозрюваний перебував в ізоляторі, але три місяці тому його раптово випустили під домашній арешт, навіть електронного браслета не надягли.

Біля суду була одна з потерпілих, яка зважилася розповісти про те, що з нею сталося:

«Коли я уявила, що на моєму місці може бути молода дівчинка, не факт, що вона залишилась би жити після такої наруги. Коли мене літню жінку, яка казала йому, що я бабуся, він поставив на коліна… Я не хочу, щоб будь-яка дівчинка, жінка, бабуся пройшла через те, через що пройшла я…».

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Автор: Катерина Шварц