Батьки знали про скоєння злочину стосовно своєї доньки.

У Житомирській області взяли під варту 47-річного чоловіка, який ґвалтував свою похресницю.

Читайте такожВбивство Марії Борисової на Херсонщині: підозрюваний намагався вчинити самогубствоПро це повідомляють у Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, хрещений батько протягом тривалого часу вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї малолітньої похресниці.

Злочин виявили та розкрили працівники територіального відділення поліції під час виїзду на виклик про зникнення сестрички потерпілої, про що повідомила їхня матір.

Батьки знали про скоєння злочину стосовно своєї доньки, проте жодних заходів до припинення протиправних дій не вжили. Органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною, за ст. 166 КК України.

Чоловіку інкримінується скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 152 КК України. Бердичівський міськрайонний суд виніс ухвалу про застосування тримання затриманого під вартою без права внесення грошової застави.

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Автор: Людмила Жерновська