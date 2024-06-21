Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні наруги з хуліганських мотивів.

Правоохоронці Києва повідомили про підозру 60-річній жінці, яка сплюндрувала поховання героїв-захисників України на Аскольдовій могилі. Як заявили в столичній прокуратурі, їй закидають ч. 3 ст. 297 КК України - наруга над могилами захисників України, вчинена з хуліганських мотивів. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Згідно з даними слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в м. Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла із позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

"Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки", - інформує прокуратура.

Зазначається, що правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в ефірі телемарафону, що підозрювана у плюндруванні могил військовослужбовців на Аскольдовій могилі в Києві направлена на судово-психіатричну експертизу в рамках кримінального провадження.

За його словами, затримана особа наразі не може пояснити мотив свого вчинку.

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