Жінка не може пояснити мотив свого вчинку.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначає, що підозрювана у плюндруванні могил військовослужбовців на Аскольдовій могилі в Києві направлена на судово-психіатричну експертизу. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо мотивів підозрюваної.

"На даний момент особа, яка затримана, не може пояснити мотив свого вчинку. Вона направлена в рамках кримінального провадження на судово-психіатричну експертизу", - повідомив Клименко.

Після цього, додав він, ухвалюватиметься рішення щодо подальших процесуальних дій відносно неї.

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Пошкодження могил військових у Києві - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у Києві невідомі понівечили могили полеглих українських захисників - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус" та Павла Петриченка.

Поліція Києва повідомила, що порушила кримінальне провадження за фактом наруги над могилами військових. Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили про затримання 60-річної жінки, яку розшукували за наругу над могилами захисників України.

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