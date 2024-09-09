Його реальна дружина виїхала за кордон кількома днями раніше.

28-річний житель Рівненщини одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон.

Як повідомляє Держприкордонслужба, за версією "молодят", вони їхали до Варшави лікувати зір "дружині", у якої інвалідність І групи.

"Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняла, що шлюб укладений у липні – по великій любові. Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща, а шлюб був укладений з метою виїзду за межі України", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники з’ясували, що 7 вересня реальна дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Коли плани "подружжя" викрили там, 8 вересня вони рушили у пункт пропуску "Рава-Руська".

Ще дві спроби виїзду чоловіків за кордон для нібито лікування своїх "дружин" зафіксували в пункті пропуску "Краківець".

Так, 41-річний уродженець Івано-Франківщини наприкінці серпня одружився з 46-річною жінкою, особою з інвалідністю II групи. Ще в одному випадку 18-річний волинянин одружився з 19-річною дівчиною, у якої інвалідність II групи з дитинства. Шлюб "пара" уклала 30 серпня.

Інші спроби втечі чоловіків за кордон

У червні прикордонники викрили у поїзді "Київ – Ужгород" переодягненого у бабусю чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Словаччини.

Одесит, щоб дістатися прикордоння, вжив максимальних заходів маскування "під бабусю" – надягнув квітчасту хустку, окуляри, відповідне вбрання та взяв із собою картату сумку. Однак прикордонники викрили чоловіка.

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