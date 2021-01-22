Члени групи займалися поширенням відеопродукції насильницької тематики.

На Житомирщині п’ятеро місцевих жителів обвинувачуються у створенні та розповсюдженні відеопродукції, в якій пропагується культ насильства і жорстокості.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше неодноразово судимий 33-річний житель області організував створення злочинної групи, до якої залучив колишню дружину та спеціаліста у сфері інформаційних технологій, а також ще двох інших осіб. Діяльність групи тривала упродовж 2017-2020 років. Вони займались розповсюдженням відеопродукції насильницької тематики.

Читайте такожУ Тернополі нападники цілу ніч катували бізнесмена, вимагаючи 800 тисяч доларів (фото)

«Зокрема, фільмували примітивні сценарії з побиттям один одного, знущанням та приниженням гідності, серед яких – нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо. Відеозаписи розповсюджувались через мережу Інтернет для отримання прибутку. Глядачі вказаного контенту перераховували кошти на електронний гаманець, звідки вони надходили на банківські картки членів групи. Для приховування своєї злочинної діяльності «відеоблогери» постійно змінювали місце зйомки, переміщаючись у різних містах України з дотриманням правил конспірації», - йдеться у повідомленні.

Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

У результаті слідчо-розшукових заходів, проведених на території різних областей, працівники поліції Житомирщини викрили членів зазначеної групи, а їх протиправну діяльність припинили.

22 січня детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили розслідування кримінального провадження щодо вказаних осіб.

Члени групи обвинувачуються у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, вчинених повторно, організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська