Поліцейські встановлюють всі обставини події.

У Запоріжжі поліцейські перевіряють інформацію щодо жорстокого поводження з твариною.

Читайте такожУ Києві троє чоловіків жорстоко знущалися з собаки: його дивом врятувала перехожа (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.

10 листопада у мережі "Інтернет" з’явився ряд публікацій, в яких йшлося про те, що власник пса породи "лабрадор" вчинив знущання з тварини, а саме виколов йому очі.

На даний час поліцейські проводять комплекс оперативно-пошукових та слідчих заходів з метою встановлення всіх обставин події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Водночас Валерія Зацная повідомляє на своїй сторінці в Facebook, що собака дуже хворий.

"Ірина, яка забрала собаку, стверджує, що господар жорстоко з ним поводився, але все з її слів. Всі хвороби, які зараз є у Марселіни, можуть бути наслідком саме онкології", - написала жінка.

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Автор: УНІАН