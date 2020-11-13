У Запоріжжі поліцейські перевіряють інформацію щодо жорстокого поводження з твариною.
Читайте такожУ Києві троє чоловіків жорстоко знущалися з собаки: його дивом врятувала перехожа (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Запорізької області.
10 листопада у мережі "Інтернет" з’явився ряд публікацій, в яких йшлося про те, що власник пса породи "лабрадор" вчинив знущання з тварини, а саме виколов йому очі.
На даний час поліцейські проводять комплекс оперативно-пошукових та слідчих заходів з метою встановлення всіх обставин події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Водночас Валерія Зацная повідомляє на своїй сторінці в Facebook, що собака дуже хворий.
"Ірина, яка забрала собаку, стверджує, що господар жорстоко з ним поводився, але все з її слів. Всі хвороби, які зараз є у Марселіни, можуть бути наслідком саме онкології", - написала жінка.
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