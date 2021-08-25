Підозрювана отримувала на власний рахунок заробітну плату працівників територіальних відділень.

Завершено досудове розслідування стосовно посадової особи державної установи, яка обвинувачується у заволодінні коштами в особливо великому розмірі.

Зокрема, її звинувачують у зловживанні службовим становищем та в службовому підробленні, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Так, з грудня 2019 року по листопад 2020 року головний спеціаліст-бухгалтер Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області отримувала на власний рахунок заробітну плату працівників територіальних відділень.

Таким чином вона незаконно привласнила кошти у сумі 754 тисячі гривень.

Максимальне покарання за санкціями статей - до 12 років позбавлення волі, справа розслідувалася за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

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Автор: Лариса Бекета