Частка ринку, що належить страховикам спецризиків, збільшилася більш ніж удвічі.

Загальна ринкова капіталізація глобального ринку страхування залишається стійкою, досягнувши 20-річного максимуму в $694,3 млрд. (+0,5%).

Про це йдеться в звіті AmWINS Group, в якому досліджується стан ринку під час пандемії COVID-19, повідомляє Forinsurer.

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Однак зростання цін продовжує прискорюватися - на 13,3% у другому кварталі у порівнянні з 12% минулого року.

Як говориться в результатах дослідження, COVID-19 призвів до масової невизначеності щодо страхових відшкодувань, судових позовів і можливості прийняття нового законодавства.

Прогноз

За деякими оцінками, збитки страховиків від пандемії за підсумками 9 місяців складуть від 40 до 80 млрд. доларів. Крім цього, на ринок негативно впливають низькі тарифи, зростання збитків, соціальна інфляція та історично низькі процентні ставки.

Дослідження Standard and Poor's показало, що вплив COVID-19 (як інвестиційні, так і застраховані збитки) "спалив" резерви 20 провідних перестраховиків на випадок серйозної катастрофи з приблизно 32 до 14 мільярдів доларів.

Зміцнення ринку має тривати як мінімум на два роки, щоб відновити сектор і компенсувати збитки попереднього року і потенційний негативний вплив COVID-19.

Вже підраховані збитки

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Автор: УНІАН