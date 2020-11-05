Загальна ринкова капіталізація глобального ринку страхування залишається стійкою, досягнувши 20-річного максимуму в $694,3 млрд. (+0,5%).
Про це йдеться в звіті AmWINS Group, в якому досліджується стан ринку під час пандемії COVID-19, повідомляє Forinsurer.
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Однак зростання цін продовжує прискорюватися - на 13,3% у другому кварталі у порівнянні з 12% минулого року.
Як говориться в результатах дослідження, COVID-19 призвів до масової невизначеності щодо страхових відшкодувань, судових позовів і можливості прийняття нового законодавства.
Прогноз
За деякими оцінками, збитки страховиків від пандемії за підсумками 9 місяців складуть від 40 до 80 млрд. доларів. Крім цього, на ринок негативно впливають низькі тарифи, зростання збитків, соціальна інфляція та історично низькі процентні ставки.
Дослідження Standard and Poor's показало, що вплив COVID-19 (як інвестиційні, так і застраховані збитки) "спалив" резерви 20 провідних перестраховиків на випадок серйозної катастрофи з приблизно 32 до 14 мільярдів доларів.
Зміцнення ринку має тривати як мінімум на два роки, щоб відновити сектор і компенсувати збитки попереднього року і потенційний негативний вплив COVID-19.
Вже підраховані збитки
- У Великобританії страхові компанії через епідемію коронавірусу виплатять мандрівникам щонайменше 275 млн. фунтів стерлінгів (близько 340 млн доларів).
- У березні 2020 року в Лондоні припинили продаж туристичних страховок новим клієнтам.
- 15 вересня 2020 року Lloyd's of London підтвердив свій прогноз щодо оцінки збитків страхової галузі від пандемії COVID - 19 в $107 млрд.
- 24 вересня 2020 року Високий суд Лондона прояснив ситуацію з покриттям страховиками ризиків пандемії.
- Станом на 5 жовтня 2020 року коронавірус був визнаний головним страховим ризиком 2020 року.
- Станом на 28 жовтня 2020 року збитки страховиків від COVID-19 перевищили $23 мільярди.
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