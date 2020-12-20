З вересня 2019 року по серпень 2020 року кількість кіберінцидентів збільшилася на 10%, з яких 194 були ідентифіковані як пов'язані з COVID-19.

У 2020 році кіберстрахування визначено як один з наступних ключових сегментів зростання для Лондонського страхового ринку.

Про це повідомляє Forinsurer з посиланням на звіт The City of London Corporation зроблений спільно з Accenture.

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У звіті зазначається, що кібератаки є одним з найбільших ризиків для світової економіки та стають нормою в постпандемічному житті, особливо в міру того, як все більше людей і підприємств пристосовуються до використання цифрових технологій.

Національний центр кібербезпеки опублікував дані, які показують, що з вересня 2019 року по серпень 2020 року кількість кіберінцидентів збільшилася на 10%, з яких 194 були ідентифіковані як пов'язані з COVID-19.

Лідери бізнесу зіткнулися зі зростанням витрат на кібербезпеку. Приблизно 69% керівників бізнесу кажуть, що випереджати зловмисників - це постійна боротьба, а витрати на неї невиправдано високі.

Лондон має всі можливості для задоволення зростаючого попиту на кіберстрахування і залишається провідним світовим центром. У звіті йдеться про те, як Лондонська екосистема кібербезпеки та страхова галузь можуть співпрацювати для досягнення цієї мети, а також про переваги, які це матиме для економіки Великобританії в цілому.

Одна з небагатьох ключових проблем і можливостей містить забезпечення лідерства Великобританії у встановленні стандартів, що лежать в основі продуктів кіберстрахування, і обмін даними, щоб допомогти сформувати глобальний кіберринок. Важливо також розширити взаємодію кіберстрахування та охоплення ринків, що розвиваються, щоб чітко сформулювати переваги розміщення бізнесу в Лондоні.

Оскільки Лондон та решта Великобританії виходять з пандемії, підтримка кіберзлочинності компаній буде мати важливе значення, оскільки внутрішній попит на кіберстрахування зростає.

Страхування та коронавірус

21 жовтня 2020 року головний економіст групи Swiss Re Джером Хегелі заявив про те, що після помірного зниження зростання світових премій з ризикового страхування через тривалу пандемію, глобальні страхові премії зі страхування майна та нещасних випадків (P&C) зростуть на 3,8%.

За словами Хегелі, зниження страхових премій у 2020 році матиме такі ж масштаби, як і у 2008 році після світової фінансової кризи. І разом з тим очікуване скорочення економіки в цьому році через пандемію складе 4%, що набагато більше, ніж скорочення на 1,8%, що спостерігалося у 2008-2009 роках.

Вже підраховані збитки

У Великобританії страхові компанії через епідемію коронавірусу виплатять мандрівникам щонайменше 275 млн. фунтів стерлінгів (близько 340 млн доларів).

У березні 2020 року в Лондоні припинили продаж туристичних страховок новим клієнтам.

15 вересня 2020 року Lloyd's of London підтвердив свій прогноз щодо оцінки збитків страхової галузі від пандемії COVID - 19 у $107 млрд.

24 Вересня 2020 року Високий суд Лондона прояснив ситуацію з покриттям страховиками ризиків пандемії.

Станом на 5 жовтня 2020 року коронавірус був визнаний головним страховим ризиком 2020 року.

Станом на 28 жовтня 2020 року публічно зареєстровані збитки найбільших світових перестрахувальних компаній, пов'язані з COVID-19, досягли $23,7 млрд.

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Автор: УНІАН