Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму майже 150 млн грн.

Понад 130 тис. українців знаходились на оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування (ФСС) самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, Фонд прийняв на оплату відповідні листки непрацездатності для компенсації втраченого за час ізоляції заробітку на загальну суму майже 150 млн грн.

Як уточнив ФСС, на самоізоляції знаходились 15 тис. медичних працівників, сума компенсацій за кошти Фонду склала для них 26,4 млн грн.

"Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку складає 50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу та 100% – для медичних працівників. ФСС здійснює фінансування, починаючи з шостого дня ізоляції, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем", - йдеться у повідомленні.

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У Фонді нагадали, що допомога фінансується на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності «11 – Ізоляція від COVID-19», або е-лікарняного із причиною непрацездатності «10 – Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2».

"Направлення на самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на COVID-19 – Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції", - підсумували у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла