За словами Степанова, МОЗ спільно з Фондом соціального страхування відпрацював механізм прийму та опрацювання запитів щодо виплат, які здійснюються фондом у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з лікуванням COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом на засідання уряду буде винесений проект постанови, який має спростити процедуру призначення виплат родинам померлих від COVID-19 медичних працівників, а саме – скоротити строки проведення епідеміологічних розслідувань таких випадків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

«МОЗ було проведено зустріч з колегами з Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування, Державної служби з питань праці та ініційовано нормативно-правові зміни щодо удосконалення процедури розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників. Ці зміни будуть винесені у найближчий час на розгляд уряду. Про що йде мова? Ми значно спростили механізм цих виплат, механізм проведення розслідувань, максимально його скоротили, і зараз ця постанова відправлена від МОЗ колегам з інших міністерств», - сказав він.

Степанов висловив упевненість, що цей нормативний акт достатньо швидко пройде погодження в інших міністерствах та буде винесений для затвердження на найближче засідання уряду.

Крім того, Степанов повідомив, що МОЗ спільно з Фондом соціального страхування відпрацював механізм прийму та опрацювання запитів щодо виплат, які здійснюються фондом у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з лікуванням COVID-19.

«Ми запровадили нову функцію, коли медичні працівники, які перехворіли, або родичі загиблих медичних працівників можуть звернутися до контакт-центру й отримати усю необхідну інформацію. Відтепер медичні працівники, а також члени їх сімей зможуть звертатися по отримання оперативної інформації про стан розгляду їх заяв та здійснення таких виплат», - додав він.

Як держава захищає медиків під час пандемії

7 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей)».

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Згідно із законом, медики, які заразилися коронавірусом під час виконання професійних обов’язків і через це протягом року їм було встановлено групу інвалідності, залежно від ступеня втрати працездатності мають бути застраховані на суму не менше 300 прожиткових мінімумів. Нині це 608 тис. 100 грн. У разі смерті медичного працівника від коронавірусу його сім’я повинна отримувати допомогу від держави у розмірі 750 прожиткових мінімумів, що сьогодні становить 1 млн 520 тис. 250 грн.

17 червня Кабінет міністрів визначив порядок страхових виплат родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок боротьби з COVID-19.

Як повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, якщо медичному працівнику буде встановлена інвалідність першої групи, то виплата становитиме 840 тис. 800 грн, якщо буде друга група інвалідності – 735 тис. 700 грн, третя група інвалідності – 630 тис. 600 грн.

У разі смерті медичного працівника, яка пов’язана з професійним захворюванням, родина загиблого медика отримає 1 млн 575 тис. 500 грн.

21 грудня директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (ФССУ) Тетяна Михайленко заявила, що у результаті проведення епідрозслідування за страховими випадками смерті медичних працівників від коронавірусної хвороби, 67% таких випадків не пов'язують з виконанням професійних обов'язків.

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Автор: Костянтин Гончаров