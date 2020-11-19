Фонд профінансував вже чотири одноразові страхові виплати для медичних працівників, яким встановлено інвалідність після коронавірусу.

Фонд соціального страхування виплатив одноразову страхову допомогу у розмірі 630 тис. 600 грн для завідувача приймального відділення – лікаря-хірурга з Києва. Медичному працівнику було встановлено III групу інвалідності, що настала внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Читайте такожШести медикам після перенесеного коронавірусу призначили довічні виплатиПро це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

Зазначається, що допомогу було профінансовано Фондом за кошти держбюджету відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кошти надійдуть на рахунок лікаря упродовж декількох банківських днів.

Також для цього медичного працівника Фонд соцстрахування призначив одноразову допомогу відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування і щомісячні страхові виплати за кошти Фонду.

Станом на сьогодні Фонд профінансував чотири одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19.

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Автор: УНІАН