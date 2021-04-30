Право на проходження такого курсу реабілітації за необхідності мають усі офіційно працевлаштовані особи.

За підсумками І кварталу 2021 року за кошти Фонду соціального страхування України медичну реабілітацію на базі санаторно-курортних закладів пройшли 2 138 застрахованих дорослих та їх дітей. Серед них і пацієнти після ускладнень COVID-19.

Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомили у прес-службі Фонду.

Зокрема, ФССУ фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:

нейрореабілітація;

м'язово-скелетна реабілітація;

кардіо-пульмонарна реабілітація;

медико-психологічна реабілітація учасників АТО;

реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

реабілітація при порушенні перебігу вагітності;

інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).

Читайте такожЗеленський підписав закон про відновлення виплати лікарнянихПройти реабілітацію за кошти Фонду застраховані особи можуть й у разі наявності ускладнень за одним із зазначених профілів після перенесеного захворювання COVID-19.

Право на проходження такого курсу за необхідності мають усі офіційно працевлаштовані особи. Направлення відбувається зі стаціонару закладу охорони здоров'я після закінчення гострого періоду захворювання. 100% вартості відновлювального лікування, необхідного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

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Автор: Катерина Комолова