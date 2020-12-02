Подібні виплати отримали 23 родини лікарів.

Родині сімейного лікаря з Волинської області, який помер внаслідок COVID-19, перерахували одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень.

Читайте такожУ Черкасах родині лікаря-хірурга, який помер від COVID-19, відмовляють у компенсації (відео)Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).

«Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що подібні виплати наразі отримали 23 родини лікарів.

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Автор: Катерина Шварц