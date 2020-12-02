В Україні після смерті лікарів від COVID-19 рідним виплачують компенсацію / фото REUTERS
Родині сімейного лікаря з Волинської області, який помер внаслідок COVID-19, перерахували одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень.
Читайте такожУ Черкасах родині лікаря-хірурга, який помер від COVID-19, відмовляють у компенсації (відео)Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).
«Кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів», – говориться у повідомленні.
Зазначається, що подібні виплати наразі отримали 23 родини лікарів.
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