Оцінка страхових збитків тільки в Німеччині становить від 4 до 5 млрд євро.

Економічні втрати через масштабні повені в низці країн Західної та Центральної Європи з 12 по 18 липня складуть понад 10 мільярдів доларів.

Про це йдеться в новому звіт страховика Aon, пише Форіншурер.

Німецька страхова Асоціація (GDV) зазначила, що оцінка страхових збитків тільки в Німеччині становить від 4 до 5 млрд євро. Виходячи з цього передбачається, що економічний збиток тільки в Німеччині досягне більш як 10 мільярдів євро.

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Рейтингове агентство A.M. Best відзначає, що сегмент ризикового страхування в Німеччині здатний взяти на себе такі високі втрати, пов'язані з погодними умовами, оскільки в минулому він продемонстрував сильний андеррайтинг і резервування, що дозволяють встановлювати відповідні ціни для таких подій.

Очікується, що руйнівні повені призведуть до збитків галузі страхування й перестрахування в розмірі від 4 до 5 мільярдів євро.

Повені в Європі

На позаминулому тижні на Німеччину налетів циклон "Бернд", який приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних землях країни. В результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

Кількість загиблих в результаті руйнівної повені на заході Німеччини зросла майже до 200 осіб.

Також масштабні повені через дощі фіксують у Бельгії, найбільше постраждав південний франкомовний регіон Валлонія. Бельгійські провінції Льєж і Намюр були оголошені зоною стихійного лиха.

Повінь дісталася й до півдня Австрії: містечко Галляйн поблизу Зальцбурга на кордоні з німецькою Баварією було затоплене.

Автор: Олександр Топчій