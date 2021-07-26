В результаті руйнівної повені загинули як мінімум 175 осіб.

У Німеччині 82-річний чоловік пожертвував понад мільйон євро постраждалим від повені людям.

Про це пише Antenne Munster.

Дізнавшись про масштаби руйнувань, Хорст Ешлер вирішив зробити пожертву в сумі один мільйон євро.

"Це для людей, які втратили все. А мені поки ще вистачає грошей, щоб завтра купити собі хліба", - розповів він журналістам.

Читайте такожВесілля тільки з 18-ти: у шістьох штатах США заборонили дитячі шлюбиТакож чоловік сказав, що його улюблений футбольний клуб "Баварія" пожертвував постраждалим 100 тисяч євро. На його думку, команда могла б передати більшу суму.

"Не скупіться! Я знаю, що ви регулярно жертвуєте на благодійність. Але зараз вам потрібно відкрити свій гаманець ще раз", - сказав чоловік.

Пенсіонер пообіцяв пожертвувати ще 200 тисяч євро, якщо клуб збільшить суму.

Вже наступного дня "Баварія" заявила, що проведе благодійний матч, всі доходи від якого передасть постраждалим.

Як повідомлялося раніше, Хорст Ешлер купив 33333 квитки у Мюнстерський зоопарк Allwetterzoo Münster, щоб роздати дітям через школи і садки. Все через те, що він пообіцяв своїй покійній дружині жертвувати їх накопичення на допомогу тваринам і дітям.

Повінь у Німеччині

На Німеччину налетів циклон "Бернд", що приніс з собою потужні дощі відразу в кілька федеральних землях країни. В результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб.

Через безперервні зливи та спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер було оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

Автор: Людмила Жерновська