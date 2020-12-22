Зокрема, Фонд соцстрахування профінансував допомогу по тимчасовій непрацездатності через COVID-19.

Фонд соціального страхування України (ФССУ) направив на страхові виплати медичним працівникам внаслідок інфікування COVID-19 та їхнім родинам понад 90 мільйонів гривень.

Читайте також"Медики - це "гарматне м'ясо": журналісти розповіли, як рідні померлих від COVID-19 лікарів борються за компенсації (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба фонду.

«У цьому році фонд реалізує державне завдання та здійснює додатковий соціальний захист застрахованих осіб, у тому числі медичних працівників», – зазначила директор виконавчої дирекції ФССУ Тетяна Михайленко.

Зокрема, фонд фінансує допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання на COVID-19, під час перебування на самоізоляції під медичним наглядом, а також здійснює страхові виплати медичним працівникам відповідно до Закону № 1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц